القائمة القصيرة لمسابقة يحيى الطاهر عبد الله في ذكرى ميلاده

انتهت لجنة تحكيم مسابقة يحيى الطاهر عبد الله للمجموعة القصصية الأولى، في دورتها الثانية، من أعمالها، وقد اختارت اللجنة قائمة قصيرة مكونة من خمس مجموعات قصصية، وتم إعلانها بالترتيب الأبجدي كما يلي:

- «العاقرات ينجبن أحيانًا» للكاتب أحمد إيمان زكريا.

- «لقمة العفريت» للكاتب أحمد جلال طاحون.

- «جليد ملتهب» للكاتب محمد أبو زيد.

- «سيفان لمحارب نينجا» للكاتب مصطفى الريس.

- «فوضى الدم» للكاتب ياسين محمود.

إعلان الفائز في حفل تقيمه دار المرايا

وقالت أسماء يحيى الطاهر، في بيان صحفي، إنه سوف يتم إعلان الفائز، وأسماء لجنة التحكيم، لهذه الدورة، في حفل تقيمه دار المرايا، التي ستتولى نشر المجموعة الفائزة هذا العام، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 من مايو 2022 في مقر الدار بشارع عبد الخالق ثروت في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور لجنة التحكيم، والفائزين بالقائمة القصيرة، والسادة الصحفيين والكتاب المهتمين بالمسابقة.

شروط المسابقة

وتُمنح الجائزة باسم القاص الكبير يحيى الطاهر عبد الله، لشباب المبدعين في مجال القصة القصيرة الذين لم تُنشر لهم أعمال أدبية من قبل، حتى لو كانت القصص المتضمنة في المجموعة القصصية قد نشرت متفرقة في دوريات ومجلات وجرائد.

ومن بين شروط الجائزة، ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا وقت التقدم للجائزة، وألا تكون المجموعة القصصية قد نشرت من قبل، على ألا يكون المتقدم قد سبق له نشر كتاب إبداعي.

ويوافق اليوم ذكرى ميلاد يحيى الطاهر عبد الله، المولود في 30 أبريل عام 1938 برية الكرنك بالأقصر، وعمل بوزارة الزراعة فترة قصيرة ثم انتقل إلى مدينة قنا عام 1959، وتوفي الكاتب الكبير في 9 أبريل عام 1981م.

أصدر أول إبداعاته القصصية في عام 1961، وكانت المجموعة القصصية «محبوب الشمس»، كما نشر بعدها في العام نفسه «جبل الشاي الأخضر»، وفي نهاية عام 1961، انتهى من كتابة قصص مجموعته الأولى «ثلاث شجيرات تثمر برتقالا»، و«الدف والصندوق» عام 1974م، و«أنا وهى وزهور العالم» عام 1977م، وتعتبر قصة «الرسول» آخر ما كتبه يحيى الطاهر حيث كتبها في الأيام الأولى من شهر أبريل عام 1981م.