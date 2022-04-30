عاجل.. الإفتاء تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1443 هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة أربعين هجريًّا، الموافق 30 أبريل ميلاديا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلن المفتي الدكتور شوقي علام أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردة، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان 1443/ 2022، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443.

نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 2022 بدار الإفتاء

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تعتمد في استطلاع رؤيتها للهلال، على اللجان الشرعية والعلمية سواء شهر شوال أو مختلف الشهور الهجرية، حيث تنتشر اللجان عبر مراكز الاستطلاع وعددها 6 على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديدا في «قنا، وسوهاج، وأسوان، ومطروح، والفيوم، إضافة إلى الواحات».

وتمد اللجان الشرعية بنتيجة رؤية الهلال، إلى دار الإفتاء برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ويجري الإعلان الرسمي لموعد أول أيام عيد الفطر 2022، ونتيجة استطلاع هلال شهر شوال بدار الإفتاء عقب صلاة المغرب بنصف ساعة.

الإفتاء تهنئ الرئيس بعيد الفطر 2022

وتتقدم دار الإفتاء بهذه المناسبةِ الكريمةِ بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

موعد أول أيام عيد الفطر 2022 فلكيا

من ناحية أخرى كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن العيد يوافق يوم الاثنين 2 مايو وفقا للحسابات الفلكية، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2022 مصر، الساعة 5:36 صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.