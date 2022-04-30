موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022.. «الإفتاء» توضح أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022، على أن يتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، فرؤية الهلال تكون في اليوم الـ29 من كل شهر عربي، ولا يتم إعلان الرؤية قبل هذا الوقت.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022

وقالت دار الإفتاء عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022 وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «بعد المغرب اليوم بإذن الله تعالى، سيتم إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال وموعد بداية عيد الفطر المبارك، إذ تعد دار الإفتاء الجهة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال».

استطلاع هلال شهر شوال 2022

وينتظر جموع المسلمين اليوم نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 2022، حيث ستعلن دار الإفتاء المصرية الليلة، موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في مصر، عن طريق اللجان الشرعية والعلمية التابعة لها في محافظات الجمهورية، ومن المنتظر إعلان ما إذا كان تم التحقق من رؤية هلال شهر شوال أم لا، من خلال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك في مساء اليوم السبت بعد غروب الشمس.

طريقة استطلاع هلال شهر شوال 2022

وعن كيفية استطلاع هلال شهر شوال 2022، تعتمد دار الإفتاء المصرية في رؤيتها للهلال، على اللجان الشرعية والعلمية من أجل استطلاع شهر شوال ومختلف الشهور الهجرية، حيث تنتشر اللجان عبر مراكز الاستطلاع وعددها 6 على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديدا في «قنا، وسوهاج، وأسوان، ومطروح، والفيوم، إضافة إلى الواحات».

وترصد اللجان الهلال وتتبعه، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومن جانبه يتم الإعلان عن البيان الرسمي والشرعي سواء ببداية الشهر الهجري أم لا.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر فلكيا

وفيما يخص موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر فقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العيد فلكياً يوافق يوم الاثنين 2 مايو وفقا للحسابات الفلكية، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2022 مصر، فى تمام الساعة 5:36 دقيقة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.