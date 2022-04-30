علي جمعة: الإمام القرطبي قضى حياته في التفسير بعيدا عن عقلية الخرافات

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام القرطبي، هو ابن قرطبة الأندلسية، وهو عالم أندلسي مصري وهو صاحب «الجامع لأحكام القرآن الكريم»، ويعتبره العلماء أحد أهم المؤلفات والمرجع الرئيسي لتفسير آيات القرآن الكريم نظرا لما احتواه من بلاغة وقواعد أصولية وفقهية وحديث وقواعد للغة العربية.

جمعة: التجديد هو محور مشروع الإمام القرطبي

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن محور مشروع الإمام القرطبي التجديدي والذي تجلي في تفسيره وما زال يرجع إليه الناس إلى يومنا هذا، حتى صار تفسيره حجة إلى الآن، وفيه جمع فأوعى اللغة والقراءات وأحكام الفقة.

جمعة: الإمام القرطبي ابتعد عن الإسرائيليات وعقلية الخرافات

وأوضح أن الإمام القرطبي عمل طيلة حياته على التفاسير مع الابتعاد عن الإسرائيليات وعقلية الخرافات، لافتا إلى أن الإمام قد ولد في الأندلس والتي تدعى حاليا إسبانيا، وقرطبة هي إحدى البلاد العريقة التي حملت الحضارة الإسلامية وتعلم هناك، «الإمام القرطبي أتي لنا في مجال التفسير بكتاب فريد لا مثيل له، وكان من مصادره تفسير بن عطية بكتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز».

وتابع: «من يقرأ تفسير الإمام القرطبي يفهم إلى الآن، وقد أخذ تفسيراته من أبي بكر بن العربي الأندلسي، وكان له تفسير كبير في 90 مجلدا، وأخذه أيضا من ابن عطية، وعرفنا ده لما كتاب بن عطية اتطبع، فعرفنا أن هناك مقاطع من ابن عطية مجودة في القرطبي».