علي جمعة: الإمام تاج الدين السبكي ولد بالمنوفية وتربى بالشام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام تاج الدين السبكي، هو ابن تقي الدين السبكي المولود في محافظة المنوفية بمصر، وينسب إلى قرية تدعي «سبك»، وبعد أن هاجر والده إلى الشام فسافر معه وتربى هناك.

جمعة: توفي ابن تيمية بعد مولد تاج الدين بعام واحد

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن تاج الدين السبكي قد ولد في عام 727، وتوفي ابن تيمية بعد مولد تاج الدين بعام واحد، «تاج الدين تعلم على يد الإمام الذهبي، وكان عالما كبيرا وفريدا وتعلم من أبيه والذي مات عام 756».

الإمام السبكي مات صغيرا

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الإمام السبكي قد مات صغيرا في عمر الـ44 عاما، وأنتج في هذا العمر القليل الكثير من الكتب والمشاريع التجديدية بعدما مرض فمات، في حين نجاه الله من طاعون 749 وكان يسمي بالوباء الأسود الكبير، وجاءه الأجل في عام 771 وهو عنده 44 عاما.

وأضاف جمعة: «الراجل ده عمل لينا حاجة ولد بيها علما جديدا وهو معرفه تاريخ المذاهب من خلال علمائها، وهو مؤلف الكتاب الماتع الكبير طبقات الشافعية، وعندما نقرأ ما كتبه عن العلماء فنجد انه لم يهتم بموعد ولاده الأئمة أو وفاتهم بل جاء ببعض المسائل التي تفرد بها وكانت محلا للنقاش».

وأكد أن كتبه قامت ببناء لبنات من المشاريع التجديدية والتي تنقل المسلمين نقله حضاريه وتجديدية إلى الأمام، «الإمام تاج الدين قد تتلمذ عن طريق الذهبي، ولكنه كان إماما للأشعرية، ولم يتوان إطلاقا على انتقاد معلمه وأن يرد عليه ويحذر منه، وذلك لأن الذهبي كان يتهاون بعلماء أصول الأشاعرة عندما كان يترجم سير أعلام النبلاء».