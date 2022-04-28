علي جمعة: المصريون يبدعون ولا يبتدعون

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه من السلوكيات الخاطئة السرقة العلمية، وذلك بالاقتباس من الكتب سواء العربية أو الأجنبية دون ذكر مصدرها، وهي ظاهرة بدأت في الانتشار، مشيرًا إلى أن الإمام القرطبي يقول إنه «يجب من بركة العلم أن ينسب القول لقائله، ولا بد من الإحالة في النقل سواء عن الأجانب أو غيرهم».

جمعة: تقليد الأفكار أمر ينتقص من صاحبه

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن الشأن عند المصريين أنهم يبدعون ولا يبتدعون، فتقليد الأفكار أمر ينتقص من صاحبه، ويجب تغيير هذا السلوك لوجه الله.

دعاء لراحة القلب

ودعا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بدعاء لراحة القلب قائلا: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توكلت عليك وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».