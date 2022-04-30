علي جمعة: منهج الإمام القرطبي بالتفسير بني على استنباط الأحكام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن منهج الإمام القرطبي مبنيا على الإبداع في جعل القرآن الكريم بتفسيره يصل إلى استنباط الأحكام سواء الدينية أو الدنيوية، من أجل عمارة الأرض أو تذكيه النفس وعبادة الله، كما وكان يقاوم في تفاسيره كل العقليات الخرافية.

جمعة: ابن تيمية ينص على أن الأرض عبارة عن كرة

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن الإمام القرطبي دائما ما كان يتعجب ممن يتحدث على كون الأرض كروية، وهو أمر يعود إلى السقف المعرفي الخاص بتلك العصور، «أبن حزم الظاهري بينص على أنها ليست كرة، ولكن ابن تيميه ينص على أنها كرة، وهو سقف معرفي لا يؤاخذ عليه».

جمعة: الفكرة التجديدية الخاصة بالإمام القرطبي هو أن القرآن كتاب وحي

وأوضح أن الفكرة التجديدية الخاصة بالإمام القرطبي هو أن القرآن يصير كتاب وحي ولابد علينا أن نتصل به مباشرة بتفسير صحيح بعيدا عن العقليات كافة وحتى يصبح أداة لخدمة حوار الحضارة الإسلامية، لافتا إلى أن كتابه «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» فقد بدأ طباعته في الستينات، حيث إنه وعندما بدأت دار الطباعات في العمل باختاروا أهم ما للأمام القرطبي من أعمال من أجل طباعتهم.

وتابع: «القرطبي لخص كتاب التذكار في الأذكار وكتاب آخر شرح لأسماء الله الحسنى، وذلك لأن الرجل كان فاهما لمقاصد الله من خلقه، وجاء في لأولها العبادة تلتها العمارة ثالثا الأخلاق وتذكية النفس، حيث إن الإيمان هو إيمان بالتكليف واليوم الآخر بعد الإيمان بالله».