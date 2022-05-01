الدريني عن الحلقة الوثائقية من الاختيار 3: مساهمة صغيرة في عمل ضخم

وجه أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للمخرج بيتر ميمي مخرج الجزء الثالث من مسلسل الاختيار قائلًا: «الشكر للصديق العزيز بيتر ميمي على ما بذله من جهد خارق طيلة شهور العمل في هذا المسلسل، وقد أسعدني الحظ بالتعرف عليه عن قرب والمساهمة - وإن كانت ضئيلة - في مسار هذا العمل الضخم».

تفاصيل الحلقة الأخيرة من الاختيار

وكشف الدريني تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار: «أتشرف أن تكون الحلقة الأخيرة الوثائقية من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية التي أتشرف بإدارتها، وعمل على إنجازها عدد صخم من زملائي على رأسهم مخرج الحلقة المبدع شريف سعيد المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية، والمنتج الفني أحمد صفوت، ومخرج منفذ محمود توفيق، ولاين بروديوسر كمال المنشاوي، ومدير تصوير بيشوي عاطف، ومونتاج بيشوي ميشيل وأحمد البرلسي، وإنتاج محمد علي، ومدير إدارة الإنتاج بوحدة الأفلام الوثائقية أحمد صالح».

وأشار «الدريني» إلى أن الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 من إعداد إمام أحمد، وأرشيف أيمن عثمان، وباحث حمدين حجاج.

الحلقة الأخيرة تستعرض تسجيلات تذاع لأول مرة

تستعرض الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3، التي تُعرض الأحد، في آخر أيام شهر رمضان الكريم، تسجيلات صوتية تذاع للمرة الأولى، وشهادات وثائقية مهمة تُعرض لأول مرة لعدد من شهود العيان والمشاركين في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013.

وأعلن المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار 3، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحلقة 29 هي آخر الحلقات الدرامية من المسلسل، قائلًا: «شكرًا للثقة الكبيرة إننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وبشكر فريق العمل الذي تحتمل المسؤولية لأكثر من 3 سنين»، مضيفًا: «غدًا الحلقة 30 وهي حلقة تسجيلية مهمة جدًا».