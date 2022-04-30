عرض الحلقات الأخيرة من «الاختيار 3» على شاشات كبرى بمراكز الشباب

بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ستقوم مراكز الشباب بالقاهرة والمحافظات، بعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل « الاختيار 3» على شاشات عرض كبيرة للجمهور وكذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تكثف وزارة الشباب والرياضة من البرامج والمشروعات واللقاءات والندوات الحوارية داخل مراكز الشباب بهدف تعزيز الوعى بين أوساط النشء والشباب بمختلف التحديات والقضايا التى تواجه الوطن.

عرض «الاختيار3» أحد أنشطة التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة

وأكد الدكتور أشرف صبحي في تصريحات صحفية، أنه فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «حياة كريمة» لتطوير الأنشطة والمشروعات المنفذة بمراكز الشباب، وتنفيذ برامج تعزز الوعى وتدعم الانتماء والولاء للوطن، ومع الإقبال المكثف من الشباب والمواطنين على مراكز الشباب خلال الآونة الراهنة، تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك، تقرر عرض الثلاث حلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار ٣ على شاشات عرض بمراكز الشباب.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ أجندة الخطة الجديدة لعام 2022 لتطوير مراكز الشباب بالمحافظات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس في يناير 2019، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات، ومن بينها ممارسة الرياضة والأنشطة الشبابية.

وقدمت وزارة الشباب العديد من البرامج والمشروعات التي من خلالها استطاعت أن تقدم آلاف فرص العمل والوظائف والتدريبات والخدمات للمواطنين من كافة الفئات العمرية، وبناء الوعي والتوعية والرعاية الصحية، وعملت الوزارة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، لا يقتصر دورها فقط على ممارسة الرياضة والأنشطة الشبابية.

توصيات وزير الشباب والرياضة للارتقاء بالمواطن

واستهدفت الاجتماعات توجيهات وتوصيات وزير الشباب والرياضة للارتقاء بحياة المواطن المصري في جميع المحافظات وفى شتي المجالات.

- متابعة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب التي تدخل ضمن المبادرة.

- تشمل المبادرة في مراحلها الأولى 20 محافظة.

- إنشاء 251 مركز شباب جديد، وتطوير 736 مركز شباب وإنشاء 652 ملعبا متطورا وقانونيا.

- توصيات بالتعرف على احتياجات المجتمع المصري لكل مركز شباب سيتم تطويره من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري.

- توسيع حجم الأنشطة والعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب، من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.