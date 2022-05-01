العثور على جثة متحللة لشاب يمني داخل شقة بالقاهرة الجديدة في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يمني متحللة داخل شقة في القاهرة الجديدة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة وكاميرات المراقبة في محيط العقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وفحص المترددين علي العقار في وقت معاصر لوقت اكتشاف الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بإخطار سفارة الشاب المتوفي بالقاهرة تمهيدا لإنهاء إجراءات استلام الجثمان.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة متعفنة وفي حالة تحلل رمي لشاب يرتدي كامل ملابسه.

كما تم العثور على مستندات هوية الجثة وتبين أن الجثة لشاب يدعى «على.ا»، 22 سنة، يمني الجنسية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة منافذها من أية أعمال عنف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.