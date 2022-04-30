فحص الكاميرات لكشف لغز العثور على جثة شاب مخنوق في قنا

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب من قرية أبومناع بحري بمركز دشنا شمال محافظة قنا، حيث يجرى حاليا فحص كل كاميرات المراقبة التي مر بها الضحية حتى موقع الجريمة على ترعة العقبية بقرية فاو بدشنا.

التصريح بدفن جثة الضحية

وأمرت جهة التحقيق في مركز دشنا، بالتصريح بدفن جثة الشاب، عمرو السجان، 27 عاما، بعدما وقّع مفتش الصحة والطب الشرعي الكشف على الجثة داخل مستشفى قنا العام.

وشُيع جثمان الشاب أمس الجمعة، وسط حشود كبير من أهالي قرى أبو مناع بحري والقرى المجاورة إلى مقابر العائلة في زمام القرية.

فحص الكاميرات

وأكد عدد من المصادر الأمنية وأحد ذوي الضحية، أنه جرى فحص كل الكاميرات التي مر عليها الضحية أثناء قيادته مركبة «توك توك» يخصه من القرية، وذلك بعد إفطار يوم الثلاثاء الماضي، حيث اختفت المركبة وظهرت مرة أخرى، وجار استكمال عمليات الفحص، فضلا عن إجراء التحريات الأخرى حول الشخص سواء كان لديه أعداء وفحصها من عدمه.

وعثر الأهالي، الخميس الماضي، على جثة شاب مخنوق داخل ترعة العقيبة بعد تغيبه عن منزله منذ يومين.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بالعثور علي جثة عمر جاد السجان، 27 عاما، سائق «توك توك»، مخنوق داخل ترعة العقبية، بترعة العقبية، بمركز دشنا، وحرر محضر بالواقعة.