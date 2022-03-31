المشدد 7 سنوات لقاتل والده في التجمع الخامس 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بمعاقبة المتهم بقتل والده بعصا خشبية، في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 7 سنوات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أنّ المتهم «سيف - 27 عامًا»، ضرب والده المجني عليه «نصر. ن»، بأن أمسك عصا خشبية وانهال عليه ضربا، فأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير للصفة التشريحية المرفق بالأوراق، ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موته.

وتابع أمر الإحالة، أنّ المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية» دون ضرورة لإحرازها، وبسؤال المتهم عن التهمة الموجهه إليه، قرر أنّه لا يعلم ما حدث حينها ولم ير والده إلا في المستشفى بعد الواقعة.