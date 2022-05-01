السيسي: الإنجازات والمشروعات العملاقة دعمت صمود الدولة أمام التحديات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العالم شهد العديد من الأزمات، فإلى جانب جائحة كورونا، برزت العديد من الأحداث العالمية التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، وعلى حركة النمو الاقتصادي الدولي بشكل مباشر، موضحا أنّ مصر جزءا من العالم تتأثر بما يتأثر به إيجابا وسلبا.

إجراءات احترازية لحماية الاقتصاد المصري

وتابع الرئيس السيسي، في كلمة وجّهها للشعب بمناسبة عيد العمال، أنّه كان لزاما على الدولة أن تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال، وكانت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات السبع الماضية، سببا رئيسيا للصمود أمام التحديات والأزمات، وكلها وبلا استثناء استهدفت أولا وقبل أي شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة للشعب المصري بأكمله.

وأضاف الرئيس: «السيدات والسادة، أدرك المصريون على مر العصور والأزمان قيمة العمل، فعملوا بجد واجتهاد جيلا بعد جيل، فعلا شأنهم وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم».

الإنسان محور التنمية وركيزتها

وأوضح الرئيس، أنّه لا يخفى عليكم أنّنا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول لآفاق جديدة من مستقبل وطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه، حيث كان الإنسان دائما هو محور التنمية وركيزتها، فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته.