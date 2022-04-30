مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29.. السيسي يصدر بيان 3 يوليو وينهي حكم الإخوان

طلب الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عقد اجتماع مع كل القوى الوطنية، وذلك بعد رفض الرئيس محمد مرسي مبادرة وزير الدفاع بإجراء استفتاء على وجوده في الرئاسة بعد عام، وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، واقترح إجراء تعديل وزاري فقط، وذلك حتى يتمكنوا في تنظيم أنفسهم خلال العام للسيطرة.

وزير الدفاع يجتمع مع القوى الوطنية

واجتمع وزير الدفاع مع ممثلي جميع الرموز السياسية والدينية، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، لوضع خارطة طريق للمستقبل في ضوء ما يحدث في الشارع ومطالب الشعب، وأكد محمد عبد العزيز «عصام السقا»، أحد مؤسسي حملة تمرد، أن الشعب ليس لديه بديلا عن رحيل محمد مرسي الذي فقد شرعيته بالنسبة لهم، ويؤمن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب «مفيد عاشور»، على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة باعتباره أقل الأضرار.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29

وتتفق القوى الوطنية مع وزير الدفاع على الخطوط العريضة لخارطة الطريق، بأن يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وبالفعل يخرج السيسي إلى الشعب ويصدر بيان 3 يوليو الذي ينهي حكم الجماعة الإرهابية، وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29.