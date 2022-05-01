عاجل.. السيسي يشيد بما أحرزه عمال مصر من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «شعب مصر العظيم عمال وعملات مصر الكرام في كل ربوع الوطن، أتوجه إليكم جميعا وللأمنة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهاني، بعيد الفطر المبارك وعيد العمال أعاده الله علينا جميعنا بالخير واليمن والسرور والرخاء».

وأضاف الرئيس خلال كلمة له بمناسبة عيد العمال: «احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة، ومناسبة لأن نستشرف معا مستقبل أبناءنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل، فالبعمل تبنى الأمم وتُقام الحضارات».