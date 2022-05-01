محافظ القليوبية: رقابة على موسم حصاد القمح وحث المزارعين على التوريد

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائيا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة توريد القمح بعدد من الصوامع وتفقد عدد من الحقول الإرشادية للإلتقاء بالمزارعين والتحدث إليهم وحثهم على توريد القمح في موعده، وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، وعربي عبد الحليم مدير مديرية التموين واللواء طارق محمود رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والرائد محمد هشام مدير مرافق شبرا الخيمة.

توريد القمح في موعده

وبدأ المحافظ جولته بتفقد حقل إرشادي بحوض الكبير بقرية سندبيس بمركز ومدينة القناطر الخيرية على مساحة 3 أفدنة والتقى المحافظ بأصحاب الحقول والمزارعين والفلاحين، وتحدث إليهم حديثا اتسم بالود وبث روح الوطنية تقديرا لدورهم الهام بالمجتمع مطالبا منهم التكاتف والتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا علي أمنها الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المنزرعة للقمح بمركز ومدينة القناطر الخيرية تبلغ 4156 فدانا في 18 قرية وتحتوي على 4582 مزارعا ويبلغ مساحة الحقول الإرشادية 34 فدانا.

صوامع المحافظ تستقبل المحصول

استكمل المحافظ الجولة بتفقد صوامع بنها على طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وتقع الصوامع على مساحة 16350 م2 وتتكون من 12 خلية تخرين بسعة الخلية الواحدة 5000 طن بإجمالي سعة تخزينية 60 ألف طن قمح بالإضافة إلى عدد 3 خلايا صرف سعة الواحدة 100 طن بالإضافة إلى تفقد مطحن بنها بجوار كلية العلوم وتبلغ سعته التخزينية 7 آلاف طن، كما تفقد أيضا صومعة وبنكري الهدى بحي غرب شبرا الخيمة والتي تبلغ سعتها التخزينية 33 ألف طن حيث اطمأن على عملية التوريد والتي تبلغ 2500 طن حتى الآن.

وشدد الهجان على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة وضرورة توافر الأجولة بالإضافة إلى استلام القمح المطابق للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن وإدارة المرور برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد من جاهزية مواقع التخزين، مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع الإشغالات على ترعة الإسماعيلية كما وجه بتشكيل لجنة من المحافظة لفحص مبنى أمام ترعة الإسماعيلية صادر له قرار إحلال وتجديد من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.