جولة لمحافظ القليوبية في حقول القمح.. وتوجيه بتذليل العقبات أمام توريد المحصول

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي اهتمام المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح بإعتباره عاما استثنائيا كثفت المحافظة خلاله جهودها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم من خلال الجوالات الميدانية وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم علي توريد القمح بالحقول، إضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الارشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوي المعتمده وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

يوم حقلي نظمته محافظة القليوبية بالتنسيق مع الزراعة

جاء ذلك خلال اليوم الحقلي الذي نظمته محافظة القليوبية بالتنسيق مع وزارة الزراعة للاجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم علي توريد القمح في الموعيد المحددة والتأكيد علي دورهم الوطني في الوقوف بجانب بلدهم لتفادي حدوث أزمة في كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم في حياه أي دولة.

وحضر فعاليات اليوم الحقلي الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعيه والدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينه بنها.

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زيادة كميات توريد القمح

وخلال اللقاء أكد المحافظ للمزارعين أن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، ووجه الهجان بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

وأضاف المحافظ أن هذا الموسم موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وتحقيق المستهدف وتخطيه نسبة 100% بإعتباره يمثل أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين.

تسهيلات للمزارعين في توريد القمح

وأكد رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة أنه خلال موسم القمح هذا العام تم توعية المزارعين بها منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول، وأوضح أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة .

وأضاف أن هناك تكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لكافة أجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى، على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال التوريد.

ومن جانبهم أكد المزارعون المشاركون في المؤتمر، على التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالي باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تلك الأزمة العالمية.

جولة بحقول القمح بالقناطر وكفرشكر

في سياق متصل أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من الحقول الزراعية بقرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر وقرية سندبيس التابعة لمدينة القناطر الخيرية حيث التقى المحافظ بالمزارعين والفلاحين بتلك القرى، وتحدث إليهم مطالبا بالتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى .

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح لمركز كفر شكر بلغت 2132 فدان وعدد المزارعين 4332 مزارع في 21 قرية، كما يوجد 8 حقل إرشادي ، وقد تم تسوية 70 فدان بالليزر مجانا بقرى كفر فانوس والصفين، كما أن المساحة المنزرعة للقمح لمركز القناطر الخيرية بلغت 4156 فدان وعدد المزارعين 4582 مزارع، في 18 قرية كما يوجد 34 حقل إرشادي وقد تم تسوية 250 فدان بالليزر مجانا فى قرى سندبيس وأجهور الصغرى والبرادعة وقرنفيل.

موسم قمح إستثنائي

وأكد المحافظ للمسئولين من الزراعة والتموين أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما إستثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم وإستلام الأقماح.

وأكد الهجان على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الأقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الأقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم .

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح حوالي 50145 فدان على مستوى المحافظة، وقد تم حصاد 30 فدان حتى الآن .