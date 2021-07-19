«لا يحب المهرجانات ويقلد الشيوخ».. 10 معلومات عن أصغر منشد ديني في مصر

حل سيف الدين حسن أصغر منشد ديني معتمد بنقابة الإنشاد الديني، ضيفًا على الإعلامية لبنى عسل في حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة الحياة، حيث ردد تكبيرات العيد على الهواء، وقدم عددًا من الأناشيد والأغاني الدينية مثل يا رايحين للنبي الغالي، ولما بقينا في الحرم.

وفي هذا الصدد، تقدم الوطن أبرز 10 معلومات عن أصغر منشد في مصر:

1-عمره 18 سنة، وحاول توظيف صوته فيما يرضي الله وأن يكون قدوة لمن هم في عمره.

2-والدتي معلمة قرآن ووالده دكتور فلسفي، وهو ما جعله يحب أن يستمد خبراتهما ويوظفها في تشكيل شخصيته.

3- بدأ الإنشاد الديني منذ أن كان عمره 10 سنوات، وكان يستمع إلى كبار المنشدين مثل الشيخ النقشبندي ونصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران.

4- كان يقلد هؤلاء الشيوخ، فلاحظ والديه أن صوته جميل، وقدما له في نقابة الإنشاد الديني التي يترأسها الشيخ محمود ياسين التهامي.

5- محمود ياسين التهامي كان نقلة كبيرة في حياته وساعده في بداية مشواره.

6- درس المقامات واللغة العربية ومعرفة التغيرات في مدارس الإنشاد الديني.

7- يحرص على أداء التمارين الصوتية التي تجعله يجيد المقامات المختلفة، شخص فضولي ويحب تعلم كل ما هو جديد، ولم يكتفِ بالغناء والإنشاد.

8- يعشق العود ويعتبره صديقه ومن أفضل مراحل حياته وأثقل موهبته الموسيقية بالسمع، كما يفضله على الكمانجا.

9- يعتبر الشيخ محمد عمران أيقونة كبيرة وطفرة في مجال الإنشاد لأنه كان مثقفا موسيقيا، كما يحب الشيخ الكحلاوي وترك بصمة رائعة في الإيقاعات السهلة والكلام البسيط المحفوظ.

10-لا يحب المهرجانات ويسعى إلى تقديم الأناشيد الدينية والأغاني الهادفة الذي يحمل رسالة إلى جيله من الشباب.