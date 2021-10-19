منشد ديني: كتاب «وصف مصر» تناول الاحتفال بالمولد النبوي في السيدة زينب

تحدث المنشد الديني عبدالرحمن بلالة، عن التغيرات التي طرأت على طرق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قائلًا: «التغيرات اللي حصلت حاجة تزعل، زمان الناس بتروح السيدة نفيسة من الصعيد ووجه بحري حبا في آل البيت، والكلام ده مبقاش موجود».

ورد ذكر حي السيدة زينب في كتاب «وصف مصر»

وأضاف المنشد الديني خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوي، أنه يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ من أجل الإنشاد في معهد العالم العربي، ومن ضمن النصوص التي يؤديها «ستي زينب»، إذ ورد ذكر حي السيدة زينب في كتاب «وصف مصر» الشهير الذي أشار إلى احتفالات المولد النبوي التي تقام في السيدة.

اختلف مدح النبي بين الوجهين البحري والقبلي

وتابع المنشد الديني: «في الماضي كان هناك مواكب للاحتفال بالمولد النبوي، تشهد خروج كل الطرق الصوفية لترديد الأناشيد والأهازيج، إذ أن الناس كانت تتبارك بالموكب، كما اختلفت طريقة مدح النبي بين الوجهين البحري والقبلي».

طريقة الاحتفال بالمولد النبوي في الوجه القلبي

وتطرق «بلاله» إلى بعض مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه في الوجه القبلي يسمون الموكب الديني بـ«الدورة»، إذ تمر سيارات كارو وعليها مراكب بأحجام كبير تشارك فيها كل المهن، ويشمل كل مركب أصحاب مهنة معينة.

رسول الله دعا إلى الله في حب وفي أدب

وأنشد عبدالرحمن بلالة في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللغة الفصحى والعامية، وكان من كلماته: «سيدي يا رسول الله، هو المعلم والدنيا تلامذته، هو المعلم، منارة العلم في كل الميادين، دعا إلى الله في حب وفي أدب، وفي سلام وفي رق وفي لين».