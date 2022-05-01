«ليالي رمضان في شارع المعز ترسم البهجة على وجوه المصريين».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن شارع المعز بعنوان «ليالي رمضان في شارع المعز ترسم البهجة على وجوه المصريين»، وتتواجد في «المعز» الكثير من المقاهي التي تسمح لروادها بالجلوس بين عبق الماضي وروحانيات شهر رمضان.

بعد تناول الإفطار في مطاعم حي الحسين التاريخي أو حتى في المنزل يكون مناسبا الترجل في شارع المعز

ويمثل شارع المعز بالقاهرة، واجهة مفضلة لقضاء الليالي الرمضانية بين ومضات التاريخ الإسلامي وسحر العمارة الفاطمية وجاذبية الطراز الأثري المبدع، فبعد تناول الإفطار في مطاعم حي الحسين التاريخي أو حتى في المنزل يكون مناسبا القيام بالترجل في شارع المعز.

شارع المعز يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم

ويظل شارع المعز علامة مميزة في الآثار الإسلامية في مصر والعالم، حيث يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ويضم 32 أثرا تمثل كل الحضارات التي جاءت لمصر بعد الفترة الفاطمية.

شارع المعز كان يقسم مدينة القاهرة إلى قسمين متساويين

وتتميز آثاره ومبانيه بالعمارة العسكرية والمدنية والدينية، وكان يعرف قديما باسم الشارع الأعظم وفي مرحلة تاريخية لاحقة عرف باسم قصبة القاهرة حيث كان يقسم مدينة القاهرة إلى قسمين متساويين وكان يمثل المركز التجاري والسياسي والروحي للقاهرة الفاطمية.