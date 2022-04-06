شارع المعز والسلطان حسن والكرنك.. مناطق أثرية في المسلسلات الرمضانية تعرف عليها

برز اهتمام خاص من صناع دراما رمضان هذا العام بالمواقع الأثرية والمتاحف من العصور المختلفة سواء كانت فرعونية وإسلامية، وظهرت تلك المواقع في العديد من مشاهد الأعمال الدرامية والتليفزيونية المختلفة. «الوطن» ترصد أهم المواقع الأثرية التي ظهرت في دراما رمضان 2022 حتى الآن.

تصوير مسلسل "راجعين يا هوا" في الجمالية

من أكثر الأعمال الدرامية التي اهتم صناعها بتصوير مشاهد في الأماكن الأثرية الإسلامية الطبيعية خارج الاستديوهات مسلسل «راجعين يا هوا» بطولة خالد النبوي ونور وأنوكشا ووفاء عامر وهنا شيحة، والذي تدور أحداثه حول شقيق عاد من الخارج ليطالب أرملتي شقيقيه بإرثه.

وربما فرضت قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة التي تدور في حي الجمالية التاريخي على صناع العمل التصوير في الأماكن الطبيعية التي تدور فيها الأحداث.

وقال الباحث الأثري محمد مندور إن مسلسل «راجعين يا هوا» نقل صورة بديعة لأكبر متحف إسلامي في العالم شارع المعز، حيث صورت مشاهد العمل في خان الخليلي والصاغة وأمام مجموعة الناصر قلاوون، كما أن منزل الفنان أحمد بدير هو بيت السحيمي الأثري بالدرب الأصفر الذي حرص المخرج على استعراضه بشكل كامل.

وتابع مندور: أنه رغم أن منطقة السلطان حسن والرفاعي بعيدة بعض الشىء عن منطقة الجمالية إلا أن المخرج حرص على إظهار ما تحتويه من عظمة الهندسة المعمارية، متمثلة في أضخم بناء معماري إسلامي في مصر وهو مسجد السلطان حسن، حيث ظهر المسجد في الحلقة الرابعة أثناء تناول الفنان خاد النبوي وابن شقيقة في المسلسل طعام الإفطار بإحدى عربات الفول بمنطقة الجمالية، وحتى الحفلة الموسيقية وحلقة الإنشاد أقيمتا داخل موقع أثري وهو ما يبشر بأن العمل سيواصل نقل صورة كاملة وتفصيلية من مواقعنا الأثرية.

برومو "دايما عامر" يظهر مناطق أثرية

أظهر برومو مسلسل "دايما عامر" للفنان مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبد الله الذي تدور أحداثه داخل مدرسة دولية تخصيص حلقات لرحلة مدرسية للأقصر وأسوان ويظهر في اللقطات معبدا الأقصر والكرنك وطريق الكباش بالأقصر، كما يظهر عالم الآثار الدكتور زاهي حواس بشخصيته في المسلسل.

وحرص صناع العمل على إظهار لقطات علوية تستعرض كامل المعابد وشرح أجزاء منها، وهو ما ينتظر أن يكون له أثر في الترويج للسياحة الثقافية للأقصر وأسوان.