ظهر في عدد من المسلسلات..شارع المعز بطل الدراما الرمضانية هذا العام

اهتمت دراما رمضان هذا العام بإظهار وجه مصر التراثي والأثري، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الصفحات المهتمة بمحتوى السفر والرحلات، تداول صور المناطق الأثرية مصحوبة بتساؤلات العشرات من داخل مصر وخارجها حول هوية تلك المناطق وكيفية زيارتها، وكان الظهور الأكبر في دراما رمضان من نصيب شارع المعز والمواقع الأثرية التي يضمها حيث ظهر الشارع وآثاره في عدد من المسلسلات في مقدمتها مسلسل راجعين يا هوى الذي اختار الشارع التاريخي ليكون موقع رئيسي تدور به احداث المسلسل الذي ألفه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة كما ظهر الشارع في مسلسل الاختيار ومسلسل فاتن أمل حربي.

وقال الباحث الأثري «علي أبو دشيش»، إن أكثر ما يميز دراما رمضان هذا العام إظهارها وجه مصر الجميل متمثلا في مناطقها الأثرية المميزة وخاصة منطقة القاهرة التاريخية التي تشهد تطويرا كبيرا يليق بعاصمة مصر الإسلامية وأكبر متحف إسلامي مفتوح في العالم.

شارع المعز ليلا

وتابع: «ظهر شارع المعز ليلا في واحد من أجمل مشاهد مسلسل فاتن أمل حربي حيث استعرض المشهد تفاصيل مجموعة قلاوون والسبيل وظهر في المشهد الذي شارك فيه محمد الشرنوبي ونيللي كريم، كما أدى الفنانان صلاة الجمعة في مشهد آخر من داخل مجموعة الناصر قلاوون».

الاختيار ببيت السحيمي

وأضاف الباحث الاثري من المشاهد الهامة في مسلسل الاختيار كان مشهد لضابط المخابرات وهو يراقب أحد المتهمين بتهريب أسلحة بعد وصوله لمصر حيث تم تصوير المشهد في بيت السحيمي بالدرب الأصفر، أما أكثر المسلسلات احتفاء بشارع المعز فكان مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي صور نحو 70 % من مشاهده الخارجية بشارع المعز وخان الخليل وبيت السحيمي وتكية السلحدار ومجموعة قلاوون بالقاهرة التاريخية حيث تدور أحداث المسلسل بين الجمالية وقصر أبو الهنا.