مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الجيزة.. توفي أثناء تأدية عمله

لقي شاب مصرعه، أثناء عمله بإحدى المحلات في منطقة العياط، صعقا بالكهرباء، أثناء مباشرة عمله، وتحرر محضر بالواقعة وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

مصرع عامل صعقا

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العياط، يفيد بوصول شاب لأحد المستشفيات جثة هامدة، نتيجة تعرضه للصعق الكهربائي أثناء عمله بأحد المحلات.

تحرير محضر

وكشفت تحريات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية، وتبيّن من معاينة الجثة أنّ بها آثار صعق كهربائي أثناء مباشرة الشاب لمهام عمله في أحد المحلات بمنطقة العياط، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.