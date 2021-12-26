والد الطفل ضحية الصعق الكهربائي بالشرقية: ابني مات بسبب الإهمال وعايز حقه

تلقى قسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية بلاغا من والد طفل يفيد بمصرع نجله نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بعد ملامسته عمود إنارة في الشارع به ماس كهربائي صعقه التيار، بسبب سوء حالة الطقس التي تعيشها البلاد هذه الفترة.

والد المجني عليه: كان رايح يحضر تكريم أخته

وقال بهاء الديب، والد المجني عليه لـ«الوطن»، إن طفله كان في طريقه إلى قصر الثقافة قريته «الشرابنة» التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، برفقة شقيقته الكبرى التي كانت على موعد لتكريمها والاحتفاء بها بعد حصولها على لقب التلميذ المثالي في الصف السادس الابتدائي، وتفوقها على مستوى الإدارة التعليمية، وعند خروجها من قصر الثقافة كان يسير شقيقها بجوار عمود الإنارة وسقط مغشيًا عليه ولقي مصرعه في الحال.

يضيف والد الطفل، الذي يعمل مدرسا، إن عمود الانارة كان مخصصا لتوضع فيه لمبة لإنارة شارع قصر الثقافة فقط، ولكن تم استخدامه بشكل غير قانوني بعد ذلك وأصبح يستخدم كتيار كهربائي لتوصيل الإنارة للمنازل: «بدأ يطلع منه سلوك وتعدي للبيوت وكان فيه سلك عريان واقع على الأرض ومع سقوط المطر حصل ماس كهربائي وابني مات».

يطالب والد الطفل بحقه طفله الذي لم يتخط الـ10 سنوات، مؤكدا ـن هناك إهمالا تسبب في وفاة طفله، ما دفع شركة الكهرباء لإرسال فريق لإصلاح العمود: «بس أنا وثقت لحظة تصليح العمود ومعايا فيديو الحادثة وابني مرمي على الأرض جنب العمود بعد ما مات ومن ساعتها كاميرات المراقبة الموجودة في المكان تم تشفيرها بالكامل».

ولقي الطفل، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعه أثناء ذهابه إلي قصر ثقافة مركز الحسينية برفقة شقيقته الكبرى التي كانت على موعد مع تكريمها بعد حصولها على المركز الأول في مدرستها، وأثناء العودة اصطدم بعمود إنارة نتيجة ماس كهربائي ولفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.