نصائح عند التعامل مع مصابي الصعق الكهربائي حتى لا تتعرض للخطر

يصاب العديد من الأشخاص بالصعق الكهربائي، الذي يؤدي إلى إصابات بالغة، كما يتسبب في مقتل وإصابة العديد من الأشخاص سنويًا، نتيجة الأمطار أو القفلات الكهربائية أو التلامس خاصة بسبب المياه.

وهناك عدد من الإجراءات والإسعافات الأولية، التي يجب اتباعها عند التعامل مع حوادث الصعق الكهربائي والمصاب بالصعق الكهربائي أيضا، نستعرض أبرزها فيما يلي وفق ما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيف تتعامل مع حوادث الصعق الكهربائي

- في البداية، عليك فصل التيار من المصدر بنزع الفيشة على الفور، وإذا لم تتمكن من فصل الكهرباء عن المصاب استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب ولا تلمسه بيديك أبدا.

- استدعِ المساعدة على الفور واتصل برقم طوارئ الإسعاف واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

- تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

نصائح للتعامل مع مصاب الصعق الكهربائي

كما ذكر طبيب المخ والأعصاب الدكتور ياسر عبدالله، في حديثه لـ«الوطن» بعض الإرشادات عند التعامل مع مصاب الصعق الكهربائي، قائلا:

- إذا لاحظت على الشخص توقف نشاطه وعدم ظهور أي علامات تدل على عمل الدورة الدموية، مثل التنفس أو السعال أو الحركة، فعليك البدء بالإنعاش القلبي الرئوي فورا إذا كنت تعلم ذلك بالضغط على القلب.

- امنع الشخص المصاب من التعرض للبرد، ثم ضع على المناطق المحروقة ضمادة من الشاش المعقم.

- لا تلمس الشخص المصاب إذا كان لا يزال ملامسًا للتيار الكهربائي.

- قم بتدفئة المصاب ولا تقم بتحريكه من مكانه إلا في حال الضرورة القصوى ولحين وصول الإسعاف.

- لا تقترب من أسلاك الجهد العالي حتى يتم فصل التيار.

- قف بعيدًا عن الأسلاك الكهربائية بالشقة أو المنزل الخاص بك إذا كانت هناك شرارة وشعلة أمامك.