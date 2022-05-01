«واتساب» يضيف ميزة جديدة موجودة في إنستجرام.. اعرفها

بعد الإعلان عن أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على ردود أفعال سريعة لتحديثات الحالة في نسخة مستقبلية، جرى الكشف عن أن التطبيق يعمل أيضًا على تطوير ميزة جديدة أخرى لإصدارها في وقت لاحق، وهي القدرة على عرض تحديثات الحالة مباشرة ضمن قائمة الدردشات الخاصة بالمستخدمين.

تحسين جديد في حالات واتساب

وقال موقع wabetainfo المختص في أخبار تطبيق واتساب، أن هناك تحسينًا آخر لتحديثات الحالة قادم في التحديث المستقبلي لـ WhatsApp beta، موضحا أنه إذا كان لديك حساب Instagram، فأنت تعلم أنه من الممكن أيضًا عرض تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك مباشرةً ضمن قائمة الدردشات الخاصة، واليوم، يمكننا أن نعلن أخيرًا أن نفس الميزة قادمة أيضًا إلى تطبيق واتساب.

الحالة ستظهر على صورة المستخدم في التحديث الجديد

وأضاف أنه إذا نشرت جهة الاتصال الأولى تحديثًا للحالة يمكن أيضًا رؤيتها مباشرةً في قائمة الدردشات، أو عندما يبحث المستخدم عن الدردشات والرسائل، وإذا نقر المستخدم على خلية الدردشة ، يفتح WhatsApp المحادثة مع جهة الاتصال ولكن إذا نقروا على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال التي نشرت تحديثًا للحالة، فسيظهر تحديث الحالة الخاص بهم، وسيبدأ المزيد من الأشخاص في عرض تحديثات الحالة التي نشرتها جهات الاتصال الخاصة بهم بعد إصدار هذه الميزة.

توفير الميزة في نسخة WhatsApp Desktop

كما هو الحال دائمًا، لاحظ أنه حتى إذا تم التقاط لقطة الشاشة من إصدار مستقبلي لـ WhatsApp Desktop، فستتوفر نفس الميزة أيضًا في التحديث المستقبلي لـ WhatsApp beta لنظامي Android و iOS، ولكن تاريخ إصدار هذه الميزة غير معروف نظرًا لأنه قيد التطوير.

ولم تكن هذه الميزة الوحيد التي يعمل عليها تطبيق واتساب مؤخرًا، ولكن يسعى التطبيق منذ فترة إلى إضافة الكثير من المميزات، التي تتوفر في التطبيقات الأخرى وغيرها من المميزت الحديثة التي ستساهم في تحسين الاستخدام.