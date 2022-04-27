تحذير جديد من واتساب للمستخدمين.. «هناك من ينتحل صفتنا ويسرق بيناتكم»

تحظى تطبيقات المراسلة الفورية بأهمية كبرى لدى المستخدمين، ما يجعل المحتالين الذين يريدون سرقة المعلومات والبيانات أكثر اهتماما بها، لتأكدهم من وجود الكثير من البيانات الشخصية التي يمكن سرقتها والاستفادة منها.

وقال موقع WABetaInfo الشهيرة إنه على مستخدمي تطبيق واتساب الآن الانتباه والحذر بشكل كبير من «حسابات الدعم» المزيفة، والتي يستخدمها المحتالون منها صور الملفات الشخصية التي تبدو رسمية وتم التحقق منها، ولكنها تكون مزيفه وهدفها سرقة البيانات.

طريقة سهلة لتأكيد ما إذا كان الحساب حقيقيًا أم لا

وأضاف الموقع أن هناك طريقة سهلة لتأكيد ما إذا كان الحساب حقيقيًا أم لا، حيث سيكون لدعم WhatsApp الأصلي المملوك لشركة «ميتا» علامة خضراء يتم التحقق منها بجوار الاسم، وهذه الشارة التي يتم التحقق منها ليست متاحة للمحتالين، لكنهم قد يحاولون خداعك بوضع الشارة على صورة ملفهم الشخصي وليس بجانبها، فإذا كان هناك حساب مثل هذا يرسل إليك، فتجاهله واحذف النص على الفور.

وأشار إلى أن المحتالين سيطلبون على الأرجح رمز التحقق المكون من ستة أرقام، والذي يمنحهم حق الوصول إلى حسابك، أو قد يطالبون بمعلومات بطاقتك الائتمانية لمنعك من الوصول إلى WhatsApp، وهذه عمليات احتيال كاملة، لذا تجاهلها ولا ترد أو ترسل معلومات.

ويمكنك أيضًا حظر المخادع والإبلاغ عنه داخل WhatsApp، مما سينبه فريق الدعم الحقيقي بشأن المشكلة، وإذا طلب أي شخص في أي وقت مضى رمز تسجيل الدخول أو المعلومات المصرفية عبر WhatsApp ، فكن حذرًا جدًا ولا ترد.

نصائح أمنية لتطبيق واتساب لسلامتك

واستعرض الموقع ثلاثة إعدادات أمان لتطبيق واتساب يمكن أن تساعدك في الحفاظ على سلامتك.

1- قفل واتساب

يعد قفل WhatsApp بشكل منفصل بجهاز iPhone الخاص بك أمرًا مهمًا للغاية، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة النصوص الخاصة بك، ولإعداد هذا، عليك التوجه إلى إعدادات WhatsApp الخاصة بك، ثم انقر فوق «الحساب» ثم «الخصوصية»، ومن هنا، يمكنك تشغيل «قفل الشاشة» باستخدام Touch ID أو Face ID.

وستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف مطلوبًا مرة أخرى، حيث كلما ذهبت لفتح التطبيق، سيطلب منك مطبوعاتك أو صورة لوجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة حقًا، ولا يزال بإمكانك قراءة الرسائل والرد عليها بسرعة في نافذة الإشعارات، وبالتالي فإن الأداة ليست مضمونة، وستتمكن أيضًا من الرد على مكالمات WhatsApp، كما يمكنك دائمًا تعطيل جميع معاينات الرسائل في إعدادات iPhone.

2- نصوص الحذف الذاتي لـ WhatsApp

يحتوي WhatsApp أيضًا على ميزة تمت إضافتها مؤخرًا والتي ستقوم تلقائيًا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد، ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك - عن طريق تدمير رسائل WhatsApp القديمة، ويمكنك ضبط Disappearing Messages ليتم تشغيلها تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة - دون التأثير على المحادثات الحالية.

وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية، 24 ساعة و90 يومًا، لذا يمكنك الآن الاختيار من بين أربعة خيارات في المجموع: 24 ساعة، 7 أيام، 90 يومًا أو إيقاف، ولتشغيلها انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي، ثم التحقق بخطوتين من WhatsApp.

3- تشغيل التحقق بخطوتين

وأخيرًا، يجب عليك تشغيل التحقق من خطوتين الآن، لإنها خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المتسللين، حيث يحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات WhatsApp، حيث يعد سرقة حساب WhatsApp طريقة سهلة لكسب ثقة أصدقائك وعائلتك، ما يسمح بتنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال الشريرة، ولتشغيل التحقق على خطوتين، انتقل إلى الإعدادات> الحساب وقم بتبديل الإعداد إلى تشغيل.