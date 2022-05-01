سعر تذكرة دريم بارك 2022 للأطفال والكبار.. لو هتخرج مع أطفالك في العيد

يبحث كثيرون عن سعر تذكرة دريم بارك 2022 خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لتفضيل الكثيرين الذهاب إليها في عيد الفطر المبارك وقضاء أوقات مميزة مع الأهل والأصدقاء، وكذلك الأطفال أيضا الذين يحبون الألعاب المختلفة هناك، والعيش في جو من المرح والرعب والإثارة أيضًا.

وفي إطار اهتمام كثيرين بمدينة الملاهي التي تتواجد في مدينة 6 أكتوبر، تستعرض «الوطن» سعر تذكرة دريم بارك 2022، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لمدينة الملاهي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر تذكرة دريم بارك 2022

وسجل سعر التذكرة دريم بارك السيلفر نحو 75 جنيهًا فقط، بدلًا من 175 جنيهًا، والتذكره السيلفر كومبو 100 جنيه فقط، بدلًا من 195 جنيهًا.

مواعيد دريم بارك خلال أيام عيد الفطر المبارك 2022

مواعيد عمل دريم بارك في أول أيام العيد، يوم الاثنين 2 مايو وفق ما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا إلى 9 مساءً.

وسيكون مواعيد عمل دريم بارك أيام الثلاثاء 3 مايو، ويوم الأربعاء الموافق 4 مايو، ويوم الخميس الموافق 5 مايو، ويوم الجمعة الموافق 6 مايو، من 10 صباحًا إلى 9 مساءً.

تذاكر دريم بارك

شراء تذاكر دريم بارك يكون قبل الدخول، وذلك بالسعر المعلن في شباك التذاكر، دون حجز مسبق، وفقا للأسعار التالية، والتي يتم العمل بها في غير أيام الأعياد:

- تذكرة سيلفر بسعر 175 جنيهًا للفرد، وتشمل الدخول وجميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات عدا الألعاب ذات الرسوم.

- تذكرة سيلفر كومبو بسعر 195 جنيهًا للفرد، وتشمل تذكرة سيلفر، وكوبون ووجبة كومبو.

- تذكرة جولدن بسعر 300 جنيه للفرد، وتشمل «تذكرة سيلفر، و 2 كوبون ألعاب فئة 40 جنيهًا + كوبون لعبة فئة 50 جنيهًا + وجبة كومبو».

- سعر تذكرة الفاميلي نحو 660 جنيهًا، وذلك لأب وأم إضافة إلى طفلين أقل من 10 سنوات.

- الدخول مجاني للطفل أقل من 3 سنوات، طفل من سن 3 سنوات وأكبر الدخول بتذكرة.