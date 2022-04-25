أسعار تذاكر دريم بارك 2022 وعروض شم النسيم

زادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية، عن أسعار تذاكر دريم بارك 2022، على محركات البحث العالمية، مثل «جوجل»، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة، واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، التي يجري اعتبارها إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص.

وأعلنت إدارة ملاهي دريم بارك، عدد من العروض للمصريين خلال يومي 24 و25 أبريل، بمناسبة أعياد الأقباط الكنيسة المصرية الشرقية وأعياد شم النسيم.

اسعار تذاكر دريم بارك 2022

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الاخبارية التي ينشرها ويجيب على أسئلة القراء، نعرض أسعار تذاكر دريم بارك 2022، وأنواعها، والعروض التي أعلنتها مدينة الملاهي خلال يومي 24 و25 أبريل، وفق الموقع الرسمي لها، التي جاءت كالآتي:

أنواع تذاكر دريم بارك

ووفق المعلن، فأنه يمكن للراغبين في الذهاب إلى مدينة الملاهي دريم بارك، دون حجز مسبق، يمكن شراء التذاكر من الشباك بالسعر المعلن يومي 24 و25 أبريل، وذلك خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 10 مساءً، ويمكن الاستمتاع بالألعاب المجانية، لعدد غير محدود من المرات بمناسبة عيد شم النسيم، وجاءت الأنواع كالآتي:

تذاكر السيلفر

ويأتي سعر تذكرة السيلفر بسعر 175 جنيها للفرد وهي تشمل دخول مدينة الملاهي، واستخدام جميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات، لكن هذا لا يشمل الألعاب ذات الرسوم.

تذاكر السيلفر الكومبو

وأما تذاكر السيلفر الكومبو فيكون سعرها 195 جنيها للفرد وهي تشمل الآتي الحصول على تذكرة سيلفر بالإضافة إلي كوبون وجبة كومبو .

تذاكر جولدن

أما التذاكر الجولدن فتأتي بسعر 300 جنيه للفرد وهي تشمل الآتي تذكرة سيلفر وعدد 2 كوبون خاص بالألعاب فئة 40 جنيها وكوبون لعبة فئة 50 جنيها بالإضافة إلي وجبة كومبو.

تذاكر الفاميلي

وهي الأعلي من حيث السعر، ويسعر سعر تذكرة الفاميلي 660 جنيها وهي تشمل دخول الأب والأم وطفلين أقل من 10 سنوات.