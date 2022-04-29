اعرف مواعيد دريم بارك في العيد وأسعار التذاكر للأطفال والعائلات

في الأعياد والمناسبات المتعددة تختلف مظاهر الاحتفال من شخص لآخر بالتجمعات العائلية أو السفر أو الجلوس مع الأصدقاء في المنزل، ومن ضمن طرق الاحتفال في عيد الفطر المبارك وغيره من المناسبات، يختار البعض الذهاب إلى مدن الملاهي المختلفة، لذا يبحث الكثيرون خلال الساعات الماضية عن مواعيد دريم بارك في العيد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواعيد دريم بارك في العيد وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لمدينة الملاهي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مواعيد دريم بارك في العيد

وقفة عيد الفطر المبارك من 9 صباحًا إلى 1 بعد منتصف الليل.

ويبغ سعر التذكرة السيلفر نحو 75 جنيهًا فقط بدلًا من 175 جنيهًا، والتذكره السيلفر كومبو بـ100 جنيه فقط بدلًا من 195 جنيهًا.

مواعيد دريم بارك خلال أيام عيد الفطر المبارك 2022

مواعيد عمل دريم بارك في أول أيام العيد يوم الاثنين 2 مايو من 12 ظهرًا إلى 9 مساءً.

أيام الثلاثاء 3 مايو، ويوم الأربعاء الموافق 4 مايو، ويوم الخميس الموافق 5 مايو، ويوم الجمعة الموافق 6 مايو، سيكون مواعيد دريم بارك من 10 صباحًا إلى 9 مساءً.

تذاكر دريم بارك

شراء التذاكر يوم الدخول بالسعر المعلن في شباك التذاكر، دون حجز مسبق، تذكرة سيلفر بسعر 175 جنيهًا للفرد وتشمل «دخول بالإضافة إلى جميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات عدا الألعاب ذات الرسوم».

تذكرة سيلفر كومبو بسعر 195 جنيهًا للفرد «تذكرة سيلفر، بالإضافة إلى كوبون وجبة كومبو».

تذكرة جولدن بسعر 300 جنيه للفرد «تذكرة سيلفر، بالإضافة إلى عدد 2 كوبون ألعاب فئة 40 جنيهًا + كوبون لعبة فئة 50 جنيهًا + وجبة كومبو».

تذكرة الفاميلي بسعر 660 جنيهًا «أب وأم بالإضافة إلى طفلين أقل من 10 سنوات».

طفل أقل من 3 سنوات الدخول مجانًا، طفل من سن 3 سنوات وأكبر الدخول بتذكرة.