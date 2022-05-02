مبادرة طبيب أسنان في تخفيض الكشف لأهالي سوهاج: اللي عند ربنا مش بيروح

يتسابق الجميع لتقديم فعل الخير والثواب، كل يقدم ما في يده، هذا ما فعله طبيب الأسنان العشريني، الذي اتخذ من مهنته أكبر ثواب يمكن أن يقدمه، لا يهتم بالأموال بقدر اهتمامه بمساعدة الناس وتلبية احتياجاتهم وشفائهم من الآلام، لم تكن المرة الأولى الذي يفعل بها ذلك بعمله في إحدى الجمعيات الخيرية، ليكون من نصيبه دعاء المحتاجين.

«الناس محتاجة اللي يساعدها ولما شوفت الناس حالتها المادية صعبة قررت أني اساعدهم وأكون في ضهرهم».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور عمرو محسن فتحي حديثه مع «الوطن»، تخرج في كلية الأسنان بجامعة النهضة ببني سويف، شاهد مدى احتياج أهالي بلده للمساعدة، لذلك قرر أن يستغل تعليمه في تقديم يد العون.

مساعدة المحتاجين في جميع التخصصات

«خير الناس أنفعهم للناس» مقولة اقتدى بها طبيب الأسنان في حياته، فور تخرجه من الجامعة، التحق بإحدى الجمعيات الخيرية، متطوع كطبيب معالج للمواطنين، «بدأت اساعد الناس سواء في تخصصي أو في تواجد علاج أو ماديات في جميع أنواع المساعدة اللي بيحتاجوها»، حسب ما رواه «عمرو»، معربا عن مدى سعادته بكونه سببا في فرحتهم وتحقيق حاجتهم وأمنياتهم.

العمل التطوعي بالجمعيات الخيرية

«فضل ونعمة من ربنا عليا إني اتواجد واحس بالناس دي واساعدهم كفاية دعاهم ومحبتهم» هكذا عبر «عمرو» صاحب الـ25 عاما، لم يقتصر فقط على العمل التطوعي بالجمعية الخيرية، بل عند افتتاح عيادته الخاصة، لم ينسى الأسر المحتاجة والمستحقة، التي طالما ساعدهم خلال العمل الخيري في القرى.

تخفيض أسعار الكشف القادرين ومجانا للمحتاجين

مبادرة طبية لتخفيض أسعار الكشف نحو ما يقرب من 45% للقادرين، ومجانا للمحتاجين، أطلقها ابن محافظة سوهاج في عيادته الخاصة، «أما فتحت عيادتي الخاصة كان لازم يكون فيها جزء خيري ولله لأن اللي عند ربنا مبيروحش» حسب ما ذكره طبيب الأسنان.

قوافل طبية لقرى المحافظة لتخفيف آلامهم

العديد من القوافل الطبية التي اشترك بها عمرو محسن لتخفيف آلام أهالي محافظته، «مكنتش باخد أي عائد مادي خالص ولو فيه حد جالي العيادة الخاصة كنت بخفضله أكبر قدر ممكن وعلى قد امكانياته» حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه ينعم في خيرات الله بسبب قضاء حوائج الآخرين وإدخال الفرحة على قلوبهم.