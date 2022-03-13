«حياة كريمة» تنعى أنيسة حسونة: رائدة العمل التطوعي والمجتمعي في مصر

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة»، نعيًا خاصًا للدكتورة أنيسة حسونة، التي غيبها الموت، منذ ساعات.

"حياة كريمة" تنعى أنيسة سحونة سفيرة المبادرة

وكتبت الصفحة الرسمية للمبادرة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «‎بمزيد من الحزن والأسى، تنعى مؤسسة حياة كريمة، الدكتورة أنيسة حسونة، سفيرة حياة كريمة، ورائدة العمل التطوعي والمجتمعي في مصر».

وتابعت الصفحة: «‎الملهمة، المحاربة الشجاعة، جابرة الخواطر والقلوب، ‎متوجهين بخالص العزاء والمواساة لأهلها وأسرتها».

وأعلنت أسرة الدكتورة أنيسة حسونة، التي توفيت اليوم، عن عمر ناهز 69 عامًا، إثر صراع مع مرض السرطان، إقامة الجنازة غدًا الاثنين 14 مارس بعد صلاة الظهر.