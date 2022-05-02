عاجل .. السيسي يشارك أبناء الشهداء والأيتام وذوي الهمم احتفالات عيد الفطر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي والأطفال من ذوي الهمم والأيتام.

احتفالات الرئيس بالعيد مع أبناء الشهداء

ويحتفل الأطفال بالعيد بعدد من الألعاب والاحتفالات المبهجة، وذلك بحضور الرئيس السيسي.

وكان الرئيس السيسي، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وجلس بجواره طفلين من أبناء الشهداء.