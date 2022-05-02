محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المجمع الإسلامي

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المجمع الإسلامي بمنطقة التعاونيات بحي الزهور، واللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من أعضاء الأجهزة التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة.

اغتنام المناسبات للترابط والتكافل

تناولت خطبة عيد الفطر، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيرة إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بكل الخير واليمن والبركات.

المحافظ يزور قوات أمن بورسعيد ويهنئ رجال الشرطة بالعيد

قدم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، التهنئة إلى رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، وكان في استقباله مدير أمن بورسعيد اللواء حسني عبد العزيز والقيادات الأمنية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الفطر بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطن، مشيرا أن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة من خلال توفير الأمن والأمان لها.