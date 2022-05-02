بث مباشر .. فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الأقصى

توافد الآلاف من الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة عيد الفطر في أول أيام شهر شوال، وأظهرت صور وفيديوهات نشرتها مواقع فلسطينية عبر فيس بوك، آلاف المصلين يؤدون الصلاة في المسجد المبارك وفي ساحاته.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية مردا شمال سلفيت الواقعة في الضفة الغربية، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الإسرائيلي في رام الله

وأصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم اعتقال 12 آخرين بينهم أسيران محرران، بالضفة الغربية المحتلة، في مواجهات أعقبت عملية اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال «رام الله».

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلي يحيي مرعي ويوسف العاصي منفذي عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة «أرئيل»، أدت لمقتل حارس أمن إسرائيلي، الجمعة الماضي، فيما أقدم مستوطنون على احتجاز شقيقين شرق «بيت لحم».

الاحتلال يُفرج عن أسرى فلسطينيين

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الأحد، الشاب محمد مصباح أبو صبيح في بلدة الرام بالقدس المحتلة، كما اعتقلت شرطة الاحتلال، الشاب زين سمرين أثناء تواجده في باب الأسباط بالقدس المحتلة.

ومددت محكمة الاحتلال، توقيف إمام المسجد الكبير في «اللد» الشيخ يوسف الباز حتى 3 مايو الحالي، فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن عدة أسرى فلسطينيين، بينهم أسير يدعى نعيم أيوب أبو سارة من بلدة سلوان، والأسير أمين شويكي، والأسير ماجد الجعبة والأسير الطالب في جامعة بيرزيت عمر الكسواني.