يحتفل المسلمون اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يصلى المصلون صلاة العيد في المساجد والساحات ويبحث الكثيرون عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في القاهرة وجميع المحافظات لمعرفة موعد صلاة العيد، حيث أن صلاة العيد لا آذان لها ولكن يجتمع المسلمين للتكبير قبل أن ينادي المؤذن للصلاة، ويحرص الرجال والنساء والأطفال على المشاركة في صلاة العيد للشعور ببهجة العيد.

مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك

ويحرص الكثيرون على معرفة مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في القاهرة وجميع المحافظات كما يلي:

القاهرة 5:36‏

الجيزة 5:37‏

الإسكندرية 5:40‏

بورسعيد 5:30‏

السويس 5:31‏

بنها 5:36‏

دمنهور 5:38‏

طنطا 5:36‏

المنصورة 5:34‏

الزقازيق 5:35‏

العريش 5:25‏

الطور 5:30‏

سانت كاترين 5:28‏

شرم الشيخ 5:27‏

طابا 5:23‏

شبين الكوم 5:37‏

كفر الشيخ 5:36‏

الفيوم 5:39‏

أسيوط 5:41‏

بنى سويف 5:38‏

سوهاج 5:40‏

المنيا 5:41‏

الإسماعيلية 5:31‏

قنا 5:36‏

أسوان 5:38‏

دمياط 5:32‏

مرسى مطروح 5:50‏

الغردقة 5:30‏

أبو سمبل 5:46‏

نويبع 5:24‏

الخارجة 5:47‏

السلوم 5:58‏

حلايب 5:26‏

شلاتين 5:29‏

الاثنين أول أيام عيد الفطر

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ويحرص الكثيرون على أداء صلاة العيد ويبحثون عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في القاهرة وجميع المحافظات لأداء الصلاة في وقتها، حيث ينادي المؤذن «الصلاة قائمة» ويصلي المسلمين ركعتين تسبقهم عدد من التكبيرات ثم يخطب الخطيب خطبة العيد، وتقام صلاة العيد في المساجد والساحات.