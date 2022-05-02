العثور على جثة شاب بأحد شوارع مدينة نصر.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثورعلى جثة شاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة إذا كانت الوفاة حدثت في منطقة العثور على الجثة، أم أن الجثة تم نقلها من مكان آخر، كما استدعت النيابة العامة أفراد أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله. ع. ص»، 28 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، فضلا عن خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية.

التحريات: جرعة مخدرات زائدة

وكشفت التحريات أن المتوفى مدمن مواد مخدرة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.