العثور على جثة شاب في أكتوبر.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شاب في منطقة السادس من أكتوبر، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة شاب في منطقة السادس من أكتوبر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي علاء ر ع 42 سنه، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، كما تم العثور على المستندات والمتعلقات الشخصية داخل ملابس الشاب المتوفي، وكشفت التحريات بأن المتوفي مدمن للمخدرات، ورجحت التحريات بأن تكون الوفاة ناتجة عن تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة مسن في الشارع بالسيدة زينب

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن في السيدة زينب ل إثر ورود بلاغا بالعثور على جثة مسن في الشارع، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد.ص. م» 54 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها .