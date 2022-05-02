23 شركة مصرية تنجح في إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو

أعلن الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن جهود المكتب التجاري المصري في برلين، ساهمت في قيام الشركات المصرية المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض «فروت لوجستيكا»، في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 5-7 أبريل 2022 بإبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو، حيث شارك بالمعرض 23 شركة مصرية ضمت شركات منتجة لمختلف المحاصيل الزراعية، منها 12 شركة شاركت من خلال الجناح المصري الذي أقيم على مساحة 221 مترا مربعا، بينما شاركت 11 شركة بشكل منفرد.

اجتماع موسع مع مجلس إدارة اتحاد صناعات ولاية دوسلدورف الألمانية

وأوضح الواثق بالله أن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الألمانية برلين قام ايضاً بعقد اجتماع موسع مع مجلس إدارة اتحاد صناعات ولاية دوسلدورف الألمانية بحضور ممثلي اتحاد مصنعي المنتجات المعدنية والإليكترونية، وكبرى الشركات الهندسية الألمانية في دوسلدورف، وتم خلال اللقاء الاتفاق مع مسئولي وزارة الاقتصاد التابعة للولاية على وضع خطة عمل تنفيذية للولاية مع مصر تتضمن إقامة أنشطة مشتركة في كل من دوسلدورف والقاهرة تحت مسمي «الملتقي الاقتصادي السنوي مصر- شمال الراين فيستفاليا».

وفي هذا الاطار أشار الوزير مفوض تجاري، عبد العزيز الشريف، رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين إلى أن معرض فروت لوجستيكا يعقد سنوياً منذ عام 1993 ويعتبر أهم معرض على الإطلاق في مجال الحاصلات الزراعية ليس فقط على مستوى السوق الألمانية وإنما على مستوى العالم، حيث يشمل المعرض منتجات الخضر والفاكهة الطازجة، الفواكه المجففة والمكسرات، وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، والنقل والخدمات اللوجستية، والتخزين، ونظم الزراعة، وأحدث التكنولوجيات في المجال الزراعي والصوب، لافتاً إلى أن هذه الدورة من المعرض شهدت مشاركة قوية من 2000 شركة عارضة من 87 دولة، كما زار المعرض أكثر من 40 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

الترويج للمشاركة المصرية في المعرض

وأوضح أنه في إطار التحضير للمشاركة المصرية في المعرض قام المكتب التجاري المصري في برلين بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في دول الاتحاد الأوروبي للترويج للمشاركة المصرية في المعرض، وإعداد دليل المصدر إلى السوق الألمانية متضمناً كافة البيانات التي تتيح للمصدر المصري التعرف على السوق بشكل مبدئي ودراسة تسويقية عن سوق الخضر والفاكهة الطازجة في ألمانيا متضمنة بيانات عن الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات الألمانية وكذا أهم المنتجات التي يتم تصديرها من مصر بالإضافة إلى بيانات الاتصال بأهم الشركات المستوردة للخضر والفاكهة الطازجة في السوق الألمانية.

لقاءات الثنائية على هامش فعاليات المعرض

ولفت إلى أن مكتب التمثيل التجاري في برلين عقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات المعرض شملت لقاء مع ممثلي الملف الزراعي بشركة Bayern، حيث تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا لتطوير القطاع الزراعي في مصر من خلال مقترح قيام الشركة بنقل التكنولوجيا الخاصة بتقليل كمية المياه المستخدمة لزراعة المحاصيل، وكذا لقاء مسئولي سوق الجملة الألمانية Berliner Grossmarket، حيث تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين الشركات المصرية وسوق الجملة بهدف تخصيص مساحات لمنتجات الشركات المصرية.

وحول الاجتماع مع اتحاد صناعات ولاية دوسلدورف الألمانية، أشار الشريف إلى الاتفاق على عقد لقاء افتراضي يضم المكتب التجاري ومسئولي وزارة الاقتصاد للولاية، ومسئولي وكالة الترويج الحكومية التابعة لحكومة الولاية والمسئولة عن وضع وتنفيذ خطط الترويج الاقتصادي للشركات التابعة للولاية مع دول العالم وذلك بهدف وضع الإطار العام لخطة تنفيذية مشتركة مع مصر، لافتاً إلى أن الشركات الألمانية أشادت بالتطورات الاقتصادية التي تجري حالياً على أرض مصر وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي بالإضافة إلي مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.