الداخلية توزع ورودا وهدايا على المارة وركاب السيارات احتفالا بعيد الفطر

شارك رجال الشرطة في مديريات الأمن، المواطنين، في الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية.

استراتيجية وزارة الداخلية

ووزّع رجال الشرطة، الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

عيد الفطر المبارك

ولقيت المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجّهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.