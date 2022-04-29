وزارة الداخلية تواصل توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذ أمان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجارى، لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع إنعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على إقتصاديات كافة الدول.

فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجاري تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد»

كما تقرر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد»، لمدة شهر إضافى وحتى الأول من شهر يونيو 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

ضبط 5764 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية

من جهة أخرى، ضبطت الحملات الأمنية 5764 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5744 شخصا.

وألقت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل بحوزته 40 كيلو حشيش، بعد أن تم رصده في أحد الشوارع وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

40 كيلو حشيش

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار وأنه كان في طريقه لمقابله أحد زبائنه وقت أن رصدته المباحث وألقت القبض عليه بأحد الشوارع في الجيزة.

فيما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالإتجار فـي المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 40 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه .