الداخلية تكشف حقيقة اصطدام سيارة بعامل توصيل طلبات في مصر الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام إحدى السيارات بقائد دراجة نارية «عامل توصيل طلبات» تُوفي متأثراً بإصابته، وفرار قائد السيارة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بلاغ بالحادث

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث أنه بتاريخ 12/3/2022 تبلغ للأجهزة الأمنية بمصادمة ومصاب بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور تم الانتقال وعمل البلاغ، وتبين أن طرفي المصادمة طالبة مقيمة بدائرة القسم، وقائد دراجة نارية، مندوب توصيل طلبات، مقيم بمنطقة مصر الجديدة، مصاب بسحجات متفرقة وكسور وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ضبط قائد السيارة وعرضه على النيابة

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط قائدة السيارة وعرضه على النيابة العامة.