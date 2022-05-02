التضامن تطلق مبادرة للتوعية بأضرار المخدرات خلال أيام عيد الفطر

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم‪،‬ الإثنين، مبادرة «أهلا بالعيد بدون تعاطى وتدخين.. عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى.. كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام»، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تأتي تلك المبادرة في إطار المرحلة الجديدة من حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، التي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي، بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة، وأماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد بالعديد من المحافظات، وذلك على مدار أيام عيد الفطر والتشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، وتنظيم فعاليات في الحدائق العامة والمنتزهات.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكذلك أيضا تنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال.

التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات

وأضافت الوزيرة أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» وشرح دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم، حيث تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضرار المخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023 .

توزيع «بلالين» على الأطفال تتضمن رسائل توعوية

كما تضمنت المبادرة عروضا وأنشطة فنية، وتلوين كراسات، إضافة إلى توزيع «بلالين»، على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، مثل «عيش في أمان من غير دخان» إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، كما تضمنت المبادرة أيضا بث رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات «ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان.. ابتسامة طفلك لا تطفئها بالمخدرات.. بلاش تجرب.. المخدرات وهم كبير‬.. صحتك أمانة عيشها صح.. قرارك هو اختيارك، كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام.. عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطي»، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.