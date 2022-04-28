مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27.. طارق يزور ولاء في مصحة علاج الإدمان

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 بطولة خالد النبوي يتصدر محركات البحث، خصوصا أنه شهد العديد من الأحداث التي تصاعدت مؤخرا، إذ يعتبر هذا المسلسل عودة لاسم المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة لسوق الدراما من جديد رغم أنه فارق الحياة قبل أكثر من عقد من الزمان، ويشارك به عدد كبير من نجوم الدراما في مصر، منهم أحمد بدير ووفاء عامر وأنوشكا ونور النبوي ومجموعة متميزة من الممثلين.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

أهم الأحداث التي جائت في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 أن الفنان نور خالد النبوي الذي يلعب دور طارق أبو الهنا قرر أن يزور ابنة عمه ولاء أبو الهنا في المصحة التي تعالج فيها من الإدمان، إذ يعيش معها قصة حب، لكنه ابتعد عنها عندما عرف أنها تدمن المخدرات، لكنه لم يستطع أن ينساها.

طارق يزور ولاء في المصحة دون أن تعرف

حب طارق أبو الهنا لابنة عمه ولاء في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 تغلب عليه وأجبره أن يذهب إليها في المصحة التي تعالج فيها، لكنها لم يظهر لها، بل وقف ينظر إليها من بعيد دون أن يتحدث إليها.