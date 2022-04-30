إجراءات وشروط الحصول على قرض المتعافين من الإدمان.. «بداية جديدة»

باقات مختلفة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي لكافة الفئات لدعمهم، كالمرأة والشباب وغيرهم، ومن بين تلك الخدمات الحصول على قرض المتعافين من الإدمان، وذلك وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان عن طريق مبادرة «بداية جديدة».

ووقع صندوق مكافحة الإدمان بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، يهدف لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان، بغرض تحقيق الدمج المجتمعي، وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة وكيفية الحصول على قرض المتعافين من الإدمان.

شروط الخصول على قرض المتعافين من الإدمان

- يجب ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

- يجب ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

- يجب أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عامًا.

- يحب أن يكون المتعافي منتظم في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

- يجب أن يكون المتعافي متوقف عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

إجراءات الحصول على القرض

- يجب كخطوة أولى أن يكون لدى المتعافي الرغبة في الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.

- يجب أن يتواصل المتعافي مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه بشأن رغبته في الحصول على القرض.

- التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، وسيقوم بنك ناصر بدعمه لمدة 5 سنوات.

- يتولى الصندوق متابعة كافة الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.

- يتم تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.

الهدف من مبادرة «بداية جديدة»

تسعى المبادرة لعدة أهداف من بينها الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي، توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة، الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم، والحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة.