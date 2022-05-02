إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى مومباي بالهند بعد توقف عامين

أقلعت، اليوم، أولى رحلات مصرللطيران من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة مومباي بالهند رحلة رقم 968 MS، من طراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد 140 راكبا.

تسيير 4 رحلات أسبوعيا

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 4 رحلات أسبوعيا بين القاهرة ومومباي، وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الشركة في توسعة شبكة خطوطها وخاصة في قارة آسيا واستئناف تشغيل الخطوط التي كانت قد توقفت بسبب الجائحة والعودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية للرحلات، وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

كيفية حجز تذاكر السفر

ويمكن لعملاء مصرللطيران حجز تذاكر السفر من خلال مركز اتصالات مصرللطيران على 1717 من أي موبايل أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو وكيل سياحي.