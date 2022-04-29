«مصر للطيران»: سعر 599 جنيها للاتجاه الواحد ليس موحدا على جميع الرحلات الداخلية

أصدرت شركة مصر للطيران توضيحا بشأن البيان المتعلق بطرح سعر خاص يبدأ من 599 جنيها للاتجاه الواحد على بعض الرحلات الداخلية، قائلة إن هذا السعر ليس سعرا موحدا على جميع الرحلات الداخلية، وإنما على بعض الرحلات الداخلية وفي بعض التوقيتات على مدار أيام الأسبوع، كما أنه سعر خاص للسفر في الاتجاه الواحد فقط وليس فى الاتجاهين ذهابا وعودة.

194 رحلة داخلية منتظمة

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسيِّر 194 رحلة داخلية منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 1 وحتى 7 مايو 2022.

تخفيضات على بعض الرحلات الداخلية

وكان الطيار عمرو نبيل، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قال إن الشركة طرحت سعرا خاصا يبدأ من 599 جنيها شاملة الضرائب للاتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط على بعض الرحلات الداخلية، اعتبارًا من الأمس 28 أبريل 2022 وحتى 31 مايو 2022، يأتي ذلك من منطلق حرص الناقل الوطني مصر للطيران على مشاركة عملائها مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

تشجيع حركة السفر خلال عيد الفطر

يأتي ذلك ضمن احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بالذكرى الـ90 عامًا لإنشائها، وحرصًا من الشركة على توفير أفضل عروض السفر لعملائها إلى مناطق الجذب السياحي وتشجيعًا لحركة السفر خلال فترة إجازة العيد، ومع بداية فصل الصيف.

حجز تذاكر مصر للطيران

ويمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.