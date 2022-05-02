لو هتاخد الجرعة.. تعرف مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا أيام العيد

تواصل وزارة الصحة والسكان حملات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك يتساءل كثير من الراغبين في تلقي اللقاح عن مواعيد ومراكز لقاح كورونا، للحصول على التطعيم وحماية أنفسهم وتقوية مناعتهم ضد الفيروس الذي اجتاح العالم قبل أكثر من عامين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها، أن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في أيام العيد من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وعلى الراغبين في تلقي لقاح كورونا، التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان سكنه أو أقرب مركز شباب أو في محطات مترو الأنفاق لتلقي اللقاح فورًا.

عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا

القاهرة الجديدة: مركز طبي القطامية، شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات.

مصر الجديدة: مستشفى هليوبوليس، شارع الحجاز ميدان هليوبوليس 1

شبرا: مركز المؤتمرات الإنجيلي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بشارع المستشفى «شارع شوكلان سابقا»، أمام مسجد أنصار 67 السنة المحمدية.

المطرية: مستشفى المطرية التعليمي، شارع طه قنديل – ميدان المطرية 6.

الزيتون: مستشفى الزيتون التخصصي، تقاطع شارع المصانع مع شارع عمر المختار ميدان السواح الزيتون.

المرج: مركز طبي الأندلس، شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.

عين شمس: مركز صحة الأسرة، شارع جمال عبد الناصر من عبد الحليم محمود بجوار مستشفى عين شمس العام.

حدائق القبة: مركز طبي الخليج المصري، شارع الخليج المصري أمام مدرسة جمال عبد الناصر.

الوايلي: مركز رعاية طفل العباسية، شارع محمد رفعت العباسة 10.

مدينة نصر غرب: مركز طبي السادس، شارع الصحة بجوار جراحات اليوم الواحد.

مدينة نصر شرق: مركز طبي الحي السابع - عمارات عثمان شارع علي أمين 78.

النزهة: مركز طبي المحكمة، شارع الحجاز ميدان المحكمة 320.

بدر: مركز طبي الحي الأول، الحي الثالث المجاورة الرابعة.

المقطم مركز صحة الأسمرات3، عمارات الزهور 23.

مركز طبي المقسى، شارع المقسى دوران شبرا 72.

السيدة زينب: رعاية طفل مصر القديمة، شارع السبع ساقيات القصر العيني 23.

مصر القديمة: مركز طبي عين الصيرة، صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط.

المعادي: مركز طبى الخبيري، شارع الترعة 8.

15 مايو: مركز طبي مجاورة 5 مدينة 15 مايو.