100 سيارة إسعاف مجهزة في تأمين احتفالات عيد الفطر بالإسماعيلية

أعلن الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ داخل المرفق في المحافظة، إلى الحالة القصوى والدفع بكل السيارات في الشوارع.

وأضاف «درويش»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستعدادات بدأت قبل أيام من عيد الفطر، ووصلت إلى كامل الطاقة بانتشار السيارات في الميادين والشوارع الرئيسية في الإسماعيلية، وأماكن الاحتفالات.

100 سيارة مجهزة في الإسماعيلية

قال الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، أن انتشار السيارات في كل ميادين الإسماعيلية، وفي كل أماكن التجمعات لتقليل زمن الوصول إلى الحالات في حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن 100 سيارة موجودة في شوارع المدينة والمراكز والقرى، بينها 6 سيارات تابعة لمبادرة حياة كريمة، تم تزويد المرفق بها.

وقال درويش، إن السيارات مجهزة بكل الأجهزة الحديثة وكاميرا «بث مباشر» مرتبطة بالغرفة الرئيسية والشبكة الموحدة.

وتابع: «السيارات مجهزة بأجهزة إنعاش رئوي وأحدث أجهزة القلب، وكل التجهيزات من الأدوية».

انتشار السيارات في محيط المسجد وقت الصلاة

انتشرت سيارات الإسعاف في محيط المساجد والشوارع المحيطة بها صباح اليوم الاثنين، خلال أداء صلاة عيد الفطر.

وقال الدكتور حسن درويش، إن كل الأطقم الخاصة بالإسعاف تواجدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في الشوارع، تنفيذا لخطة الانتشار المحددة من المرفق خلال الفترة الماضية.

وتابع أن هناك اهتمام كبير من المرفق خلال الفترة الماضية، بعد تزويد كل سيارات الإسعاف بأحدث الأجهزة الطبية التي حولت السيارات إلى غرف عناية مركزة متنقلة، قادرة على التعامل مع أي حالة أو أي طارئ.