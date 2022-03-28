معاناة عبدالرحمن أبو زهرة أثناء نقله بعربة الإسعاف في 60 دقيقة «فيديو»

أعرب الموسيقار أحمد أبو زهرة، عن استيائه الشديد من طريقة تعامل الناس مع عربة الإسعاف التي أقلت والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إلى مستشفى الجلاء العسكري.

ونشر أبو زهرة، مقطعا مصورا يكشف تعرض عدد من السيارات لعربة الإسعاف أثناء توجهها للمستشفى، وعلق عليه بقوله: «رحلة في سيارة الإسعاف من الدقي إلى مصر الجديدة في أكتر من ساعة، مش عارف أقول إيه للناس اللي بتكسر علي عربية الإسعاف، ومش بتفتح أي طريق، ربنا يشفيك يا بابا».

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيرا من متابعي حساب نجل عبد الرحمن أبو زهرة، إذ أعربوا عن أمنياتهم في تجاوز الفنان الكبير لهذه الوعكة الصحية، وأن يعود إلي بيته وجمهوره سالماً معافي.

وكان الموسيقار أحمد أبو زهرة، أبدى استيائه من طريقة تعامل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي مع حالة والده، إذ لم يمر أي طبيب علي غرفة العناية المركزة لمدة 3 أيام، بحسب قوله، وهو ما أصاب الفنان الكبير ببكتيريا في المعدة، نتيجة للإهمال الطبي، وفقاً لكلامه.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وأكد أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده لا يستطيع تناول الأطعمة والمشروبات حاليا، إذ يعتمد على المحاليل الطبية المقدمة إليه، خاصة أنه ما زال فاقدا للوعي إلى الآن، وفقا لكلامه.

آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر ظهور للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في حفل زفاف حفيدته، إذ حرص علي الحضور لمشاركة الحفيدة بفرحتها، وظل يرقص معها بالعصا، وهو جالسا على أحد الكراسي، وهو المشهد الذي لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا الفنان الكبير في حالة فرحة شديدة بزفاف حفيدته.